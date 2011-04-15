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13/04/2020
13:32

АВТОВАЗ возобновляет производство

АВТОВАЗ возобновляет производство, сообщил автопроизводитель.
Так, 13 апреля в соответствии с постановлением Правительства Самарской области, АО "АВТОВАЗ", как системообразующее предприятие, возобновило работу сборочных линий в Тольятти. Также возобновил свою работу завод "LADA Ижевск" в Удмуртии.

Предприятие полностью подготовилось к перезапуску с соблюдением санитарных правил. Все цеха, офисы, оборудование и инструменты были продезинфицированы. Сотрудники обеспечены масками. Приобретены термометры и организован контроль температуры тела в течение рабочего дня. На проходных, в рабочих зонах, столовых, зонах отдыха и в местах общего пользования нанесена разметка для поддержания безопасного расстояния. В столовых изменена схема рассадки, адаптирована схема раздачи блюд. При необходимости корректируется скорость сборочных линий. В начале рабочей смены проведено информирование работников, каждому выдана памятка о соблюдении санитарных правил.

Условия перезапуска были согласованы с первичной профсоюзной организацией и доведены до каждого руководителя подразделений.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на АВТОВАЗе смещено по времени начало рабочих смен. Это сделано для того, чтобы избежать больших скоплений работников как на территории предприятия, так и в транспорте, доставляющем их на работу и домой. Соответственно скорректировано расписание автобусов, работы детских садов и столовых.

Если эпидемиологическая ситуация в Самарской области и в Тольятти будет меняться, компания будет оперативно на это реагировать и принимать необходимые решения.

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

Группа АВТОВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

"AK&M" от 13.04.2020
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