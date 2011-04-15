Банки не будут предъявлять новые требования к залогам под займы предпринимателей из пострадавших отраслей

Банк России разрешил кредитным организациям не проводить переоценку стоимости залога I и II категории качества по уже выданным кредитам и использовать оценку стоимости залога, осуществленную на 1 января 2020 года. Это коснется наиболее пострадавших от распространения коронавирусой инфекции отраслей, в число которых Банк России также включил жилищное строительство, автовокзалы и автостанции, бытовые услуги и лизинг, говорится в сообщении Минэкономразвития.



Сегодня на фоне снижения цены активов, выступающими обеспечением по кредитам, кредитные организации вынуждены формировать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, а также выставлять требования к заемщикам о дополнительном залоге. Принятая мера "законсервирует" требования к достаточности капитала кредитных организаций и гарантирует, что обязательства заемщиков будут ограждены от необходимости довнесения залогов. Главным образом, это необходимо для заемщиков, обязательства которых обеспечены коммерческой недвижимостью – замедление хозяйственного оборота из-за введения режима повышенной готовности может повлечь за собой снижение рыночной стоимости таких активов и, соответственно, напрямую сказаться на залоговой стоимости.



"AK&M" от 13.04.2020