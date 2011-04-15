Минэкономразвития предложило отменить сборы при вывозе произведённых в РФ продуктов переработки иностранных товаров

Минэкономразвития внесло в Правительство еще три "дорожные карты" по приоритетным направлениям экономической деятельности – это "Экспорт товаров и услуг", "Интеллектуальная собственность" и "Новые виды предпринимательской деятельности, основанные на внедрении передовых технологий". Об этом говорится в сообщении министерства.



"Дорожная карта" в сфере экспорта направлена на создание комфортного делового климата для деятельности, связанной с экспортом товаров и услуг – в ней предусмотрено 18 мероприятий по снижению административных барьеров, сокращению сроков, упрощению процедур и повышению конкурентоспобности товаров на внешних рынках.



В рамках "дорожной карты" предполагается отмена таможенных сборов при вывозе произведенных в России продуктов переработки иностранных товаров, конкретизация вопросов идентификации продуктов переработки либо невостребованных за рубежом отечественных товаров, создание условий для развития российских маркетплейсов (онлайн-продажа алкоголя за рубеж), оптимизация контроля при экспорте.



План мероприятий по интеллектуальной собственности направлен на совершенствование всех этапов жизненного цикла результата интеллектуальной деятельности, и включает в себя 34 мероприятия.



Так, в блоке по международному сотрудничеству запланированы в том числе мероприятия по ратификации двух договоров ЕАЭС – это позволит регистрировать права, в частности, на товарные знаки и промышленные образцы одновременно на территории всего ЕАЭС.



Предусматривается внесение ряда изменений в Налоговый кодекс РФ. Некоторые мероприятия предполагают совершенствование системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими государству, а также государственным структурам (в том числе научным и образовательным учреждениям).



Также "дорожная карта" предусматривает мероприятия, направленные на развитие системы Роспатента, что повысит удобство, качество и скорость регистрационной системы, позволит Роспатенту более гибко рассматривать спорные ситуации, в том числе в по видеоконференции, что особенно актуально в нынешних условиях.



Проект плана мероприятий по новым видам предпринимательской деятельности содержит 23 мероприятия, большинство из которых продолжают начатые мероприятия в рамках Национальной технологической инициативы. Речь идет о развитии и продвижении новаций в сферах беспилотных авиационных систем, морской отрасли, разработок новых продуктов, медицинских изделий и технологий, нейротехнологии, регулирования электро- и теплоэнергетики, транспортной логистики, телематических транспортных систем, средств человеко-машинных коммуникаций, перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом.



Также в "дорожную карту" включены новые пункты, которыми предусмотрена разработка федеральных законов и актов Правительства, предусматривающих: возможность приобретения и коммерческого использования геодезических и картографических материалов и данных, изготовленных вне государственного заказа, а также использования пространственных данных и данных дистанционного зондирования земли из космоса при оказании государственных услуг; ускоренную регистрацию лекарственных препаратов по аналогии с FDA, включая регистрацию на основании данных 2-й фазы клинических исследований для обеспечения лечения жизнеугрожающих заболеваний, как COVID-19 и связанных с распространением на территории страны иных подобных заболеваний;оптимизацию института инвестиционного товарищества, порядка их налогообложения и повышения привлекательности инвестиций в развитие технологического предпринимательства; регламентацию особенностей участия агрегаторов управления спросом на электроэнергию в купле-продаже электроэнергии и мощности; перех од к совместному выполнению полетов пилотируемой и беспилотной авиации в воздушном пространстве России на регулярной основе;



проведение эксперимента по опытной эксплуатации морских автономных надводных судов (МАНС) под российским флагом.



Напомним, теперь согласно Правилам ТДК по каждому приоритетному направлению профильные ведомства формируют отдельные планы мероприятий ("дорожные карты"). В настоящее время прорабатывается вопрос о подготовке последующих "дорожных карт". В частности, рассматриваются сферы инженерных сетей, регистрации собственности, экологии, организации и условий труда.



"AK&M" от 13.04.2020