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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 апреля в размере 73.5245 руб. против 73.7515 руб. на 11 апреля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
11.04.20 - 73.7515 руб.
10.04.20 - 74.6050 руб.
09.04.20 - 75.7499 руб.
08.04.20 - 75.4550 руб.
07.04.20 - 76.4074 руб.
"AK&M" от 13.04.2020