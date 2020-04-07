ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 14 апреля в размере 73.5245 руб. против 73.7515 руб. на 11 апреля.







Курс доллара США за последние 5 дней:



11.04.20 - 73.7515 руб.

10.04.20 - 74.6050 руб.

09.04.20 - 75.7499 руб.

08.04.20 - 75.4550 руб.

07.04.20 - 76.4074 руб.









"AK&M" от 13.04.2020