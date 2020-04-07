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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 14 апреля в размере 80.5387 руб. против 80.7358 руб. на 11 апреля.
Курс евро за последние 5 дней:
11.04.20 - 80.7358 руб.
10.04.20 - 81.0882 руб.
09.04.20 - 82.2341 руб.
08.04.20 - 82.0120 руб.
07.04.20 - 82.6346 руб.
"AK&M" от 13.04.2020