Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 апреля

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 14 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.6586
1 Азербайджанский манат 43.3389
100 Армянских драмов 14.9690
1 Белорусский рубль 29.9026
1 Болгарский лев 41.0958
1 Бразильский реал 14.3974
100 Венгерских форинтов 22.7145
1000 Вон Республики Корея 60.4046
10 Гонконгских долларов 94.8361
1 Датская крона 10.7687
1 Доллар США 73.5245
1 Евро 80.5387
100 Индийских рупий 96.4066
100 Казахстанских тенге 17.1816
1 Канадский доллар 52.6416
100 Киргизских сомов 94.4715
1 Китайский юань 10.4312
10 Молдавских леев 41.0751
1 Новый туркменский манат 21.0371
10 Норвежских крон 71.6418
1 Польский злотый 17.6153
1 Румынский лей 16.6330
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.5293
1 Сингапурский доллар 51.9131
10 Таджикских сомони 71.8363
1 Турецкая лира 10.8621
10000 Узбекских сумов 76.6271
10 Украинских гривен 27.1659
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.9277
10 Чешских крон 29.8310
10 Шведских крон 73.8843
1 Швейцарский франк 76.1202
10 Южноафриканских рэндов 40.6694
100 Японских иен 68.0877
"AK&M" от 13.04.2020