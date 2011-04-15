Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/04/2020
14:06

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 апреля

Банк России установил на 14 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.6586
1 Азербайджанский манат 43.3389
100 Армянских драмов 14.9690
1 Белорусский рубль 29.9026
1 Болгарский лев 41.0958
1 Бразильский реал 14.3974
100 Венгерских форинтов 22.7145
1000 Вон Республики Корея 60.4046
10 Гонконгских долларов 94.8361
1 Датская крона 10.7687
1 Доллар США 73.5245
1 Евро 80.5387
100 Индийских рупий 96.4066
100 Казахстанских тенге 17.1816
1 Канадский доллар 52.6416
100 Киргизских сомов 94.4715
1 Китайский юань 10.4312
10 Молдавских леев 41.0751
1 Новый туркменский манат 21.0371
10 Норвежских крон 71.6418
1 Польский злотый 17.6153
1 Румынский лей 16.6330
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.5293
1 Сингапурский доллар 51.9131
10 Таджикских сомони 71.8363
1 Турецкая лира 10.8621
10000 Узбекских сумов 76.6271
10 Украинских гривен 27.1659
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 91.9277
10 Чешских крон 29.8310
10 Шведских крон 73.8843
1 Швейцарский франк 76.1202
10 Южноафриканских рэндов 40.6694
100 Японских иен 68.0877

"AK&M" от 13.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100