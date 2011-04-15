Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 апреля

Банк России установил на 14 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6586

1 Азербайджанский манат 43.3389

100 Армянских драмов 14.9690

1 Белорусский рубль 29.9026

1 Болгарский лев 41.0958

1 Бразильский реал 14.3974

100 Венгерских форинтов 22.7145

1000 Вон Республики Корея 60.4046

10 Гонконгских долларов 94.8361

1 Датская крона 10.7687

1 Доллар США 73.5245

1 Евро 80.5387

100 Индийских рупий 96.4066

100 Казахстанских тенге 17.1816

1 Канадский доллар 52.6416

100 Киргизских сомов 94.4715

1 Китайский юань 10.4312

10 Молдавских леев 41.0751

1 Новый туркменский манат 21.0371

10 Норвежских крон 71.6418

1 Польский злотый 17.6153

1 Румынский лей 16.6330

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.5293

1 Сингапурский доллар 51.9131

10 Таджикских сомони 71.8363

1 Турецкая лира 10.8621

10000 Узбекских сумов 76.6271

10 Украинских гривен 27.1659

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 91.9277

10 Чешских крон 29.8310

10 Шведских крон 73.8843

1 Швейцарский франк 76.1202

10 Южноафриканских рэндов 40.6694

100 Японских иен 68.0877

"AK&M" от 13.04.2020