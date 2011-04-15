Ингосстрах выплатил 49 млн руб. за карьерный самосвал, уничтоженный при пожаре

Ингосстрах выплатил клиенту более 49 млн руб. за уничтоженный при пожаре карьерный самосвал БеЛАЗ 75131. Страховой случай произошел 12 октября 2019 года в Кемеровской области. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Спецтехника клиента была застрахована в Ингосстрахе в соответствии с правилами страхования передвижного оборудования. Программа страхования предусматривала защиту от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения, и других рисков.



Лимит ответственности по договору страхования составляет 52.8 млн руб. Договор страхования с клиентом заключен на период с 1 июня 2015 года по 16 июня 2020 года.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населенном пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 13.04.2020