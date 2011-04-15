Кабмин выделил 45 млрд руб. регионам на поддержку медиков

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 45 млрд руб. регионам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Средства ыдолжны быть направлены на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.



"AK&M" от 13.04.2020