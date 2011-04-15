Минфин РФ известил Люксембург и Мальту об изменении соглашений об избежании двойного налогообложения

Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%. Об этом говорится в сообщении министерства.



Ранее соответствующее уведомление также было направлено в Министерство финансов Кипра.



Как уже сообщалось, изменения не затронут процентных доходов, выплачиваемых по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Соответствующие выплаты из России будут регулироваться российским налоговым законодательством.



Изменения в соглашения об избежании двойного налогообложения вносятся в рамках реализации поручения президента РФ о повышении ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выводятся на зарубежные счета.





"AK&M" от 13.04.2020