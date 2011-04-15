ЦБ установил учётную цену золота на 14 апреля - 3972.83 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 3972.83 руб./грамм

Серебро: - 35.87 руб./грамм

Платина: - 1737.44 руб./грамм

Палладий:- 5120.13 руб./грамм

"AK&M" от 13.04.2020