Российский завод Hyundai возобновляет производство

Российский завод компании Hyundai Motor в период с 13 по 17 апреля возобновляет производство автомобилей, работая в одну сокращенную производственную смену. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.



Большая часть сотрудников офиса будет работать удаленно. Таким образом, на заводе будет присутствовать минимально необходимое количество сотрудников.



Заводом был предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Был разработан стандарт безопасности в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача и Роспотребнадзора. Также были ужесточены требования, предъявляемые к санитарному режиму на заводе и личной гигиене сотрудников, к режиму доступа на территорию, к санитарной обработке помещений, к обеспечению сотрудников средствами защиты.



О последующем графике работы предприятия компания будет информировать позднее.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране.



В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.



"AK&M" от 13.04.2020