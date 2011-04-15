ФАС выявила нарушение на закупке по ремонту дороги в Тверской области за 1.2 млрд руб. Заказчику надлежало установить требование о предоставлении в составе заявки участника исключительно согласия на выполнение работ, а не требовать указания в составе заявки конкретных показателей товаров, говорится в сообщении антимонопольной службы.



ФАС рассмотрела обращение компании "Интерфинити" на действия Дирекции территориального дорожного фонда Тверской области и регионального Комитета государственного заказа при закупке работ по ремонту автодороги с НМЦК порядка 1.2 млрд руб.



Компания обжаловала расчет НМЦК, а также ненадлежащее установление стоимости работ, подлежащих выполнению. Первый довод был оставлен без рассмотрения, так как контроль обоснованности проведения закупок осуществляется органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, второй - не подтвердился.



Вместе с тем, в ходе рассмотрения обращения комиссия ФАС выявила в действиях заказчика и уполномоченного органа нарушение норм Закона о контрактной системе.





"AK&M" от 13.04.2020