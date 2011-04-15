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13/04/2020
18:08

Регионам могут разрешить приостанавливать взимание курортного сбора

Регионам могут разрешить приостанавливать взимание курортного сбора. Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, соответствующий законопроект внесен в Госдуму председателем Комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым и заместителем председателя СФ Николаем Журавлевым.

Сейчас у субъектов есть право ввести и прекратить курортный сбор, но только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования. "Может возникнуть ситуация, когда субъект Российской Федерации даже при отсутствии поступлений курортного сбора вынужден будет нести расходы на его администрирование", — указывают авторы.

Законопроект предполагает дать право субъектам РФ, в которых взимается курортный сбор, принимать решение о его приостановлении на территории отдельных или всех муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента, не дожидаясь волеизъявления этих муниципальных образований. "При этом законом субъекта Российской Федерации устанавливается срок такого приостановления исходя из реальной ситуации", — отмечается в пояснительной записке.


"AK&M" от 13.04.2020
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