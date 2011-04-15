АСВ исключило КБ "Азимут" из списка участников системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов исключило КБ "Азимут" из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Таким образом, в настоящее время число участников ССВ - 715 кредитных организаций, из них: 358 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами; 6 действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц; 351 кредитная организация, находящаяся в стадии ликвидации.





"AK&M" от 13.04.2020