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13/04/2020
18:12

АСВ исключило КБ "Азимут" из списка участников системы страхования вкладов

Агентство по страхованию вкладов исключило КБ "Азимут" из реестра банков - участников системы страхования вкладов (ССВ). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Таким образом, в настоящее время число участников ССВ - 715 кредитных организаций, из них: 358 действующих банков, имеющих лицензию на работу с физическими лицами; 6 действующих кредитных организаций, утративших право на привлечение денежных средств физических лиц; 351 кредитная организация, находящаяся в стадии ликвидации.


"AK&M" от 13.04.2020
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