Внешний долг РФ в первом квартале снизился на 8.3% до $450 млрд

Внешний долг РФ в первом квартале 2020 года снизился на 8.3% до $450 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Ключевую роль в динамике показателя сыграла отрицательная переоценка, обусловленная ослаблением российского рубля.



Наиболее заметно влияние этого фактора сказалось на сокращении накопленной величины задолженности по долговым ценным бумагам Правительства РФ и внешним обязательствам прочих секторов.





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