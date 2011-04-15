Объем регистрируемой в Москве недвижимости в марте вырос на 15%

Управление Росреестра по Москве в марте 2020 года внесло 113.5 тыс. сведений о количестве зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок и арестов в отношении недвижимости, расположенной на территории столицы. Об этом говорится в сообщении Росреества.



По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 15%, в годовом исчислении - на 20%.



В I квартале 2020 года в государственный реестр внесено 281.4 тыс. сведений. Это на 11% больше, чем за первые три месяца прошлого года.







"AK&M" от 13.04.2020