ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 апреля в размере 73.3150 руб. против 73.5245 руб. на 14 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.04.20 - 73.5245 руб.

11.04.20 - 73.7515 руб.

10.04.20 - 74.6050 руб.

09.04.20 - 75.7499 руб.

08.04.20 - 75.4550 руб.





"AK&M" от 14.04.2020