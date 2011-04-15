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14/04/2020
13:47

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 апреля

Банк России установил на 15 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.9436
1 Азербайджанский манат 43.2154
100 Армянских драмов 15.0699
1 Белорусский рубль 29.8818
1 Болгарский лев 40.9307
1 Бразильский реал 14.0971
100 Венгерских форинтов 22.7238
1000 Вон Республики Корея 60.3301
10 Гонконгских долларов 94.5829
1 Датская крона 10.7259
1 Доллар США 73.3150
1 Евро 80.1186
100 Индийских рупий 96.1130
100 Казахстанских тенге 17.2131
1 Канадский доллар 52.7788
100 Киргизских сомов 93.6555
1 Китайский юань 10.3834
10 Молдавских леев 40.3051
1 Новый туркменский манат 20.9771
10 Норвежских крон 71.0699
1 Польский злотый 17.5727
1 Румынский лей 16.5650
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.1549
1 Сингапурский доллар 51.7579
10 Таджикских сомони 71.6317
1 Турецкая лира 10.8118
10000 Узбекских сумов 75.1024
10 Украинских гривен 26.9888
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.1203
10 Чешских крон 29.8976
10 Шведских крон 73.6139
1 Швейцарский франк 75.9347
10 Южноафриканских рэндов 40.6759
100 Японских иен 68.1430

"AK&M" от 14.04.2020
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