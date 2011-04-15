Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 апреля

Банк России установил на 15 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.9436

1 Азербайджанский манат 43.2154

100 Армянских драмов 15.0699

1 Белорусский рубль 29.8818

1 Болгарский лев 40.9307

1 Бразильский реал 14.0971

100 Венгерских форинтов 22.7238

1000 Вон Республики Корея 60.3301

10 Гонконгских долларов 94.5829

1 Датская крона 10.7259

1 Доллар США 73.3150

1 Евро 80.1186

100 Индийских рупий 96.1130

100 Казахстанских тенге 17.2131

1 Канадский доллар 52.7788

100 Киргизских сомов 93.6555

1 Китайский юань 10.3834

10 Молдавских леев 40.3051

1 Новый туркменский манат 20.9771

10 Норвежских крон 71.0699

1 Польский злотый 17.5727

1 Румынский лей 16.5650

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.1549

1 Сингапурский доллар 51.7579

10 Таджикских сомони 71.6317

1 Турецкая лира 10.8118

10000 Узбекских сумов 75.1024

10 Украинских гривен 26.9888

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.1203

10 Чешских крон 29.8976

10 Шведских крон 73.6139

1 Швейцарский франк 75.9347

10 Южноафриканских рэндов 40.6759

100 Японских иен 68.1430

"AK&M" от 14.04.2020