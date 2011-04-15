ЦБ установил учётную цену золота на 15 апреля - 4044.48 руб./г

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ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 4044.48 руб./грамм
Серебро: - 36.56 руб./грамм
Платина: - 1810.28 руб./грамм
Палладий:- 5256.40 руб./грамм
"AK&M" от 14.04.2020