ЦБ установил учётную цену золота на 15 апреля - 4044.48 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 апреля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.





Золото: - 4044.48 руб./грамм

Серебро: - 36.56 руб./грамм

Платина: - 1810.28 руб./грамм

Палладий:- 5256.40 руб./грамм

"AK&M" от 14.04.2020