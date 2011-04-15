Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/04/2020
10:33

Процесс восстановления цен на нефть будет сложным, полагают аналитики

Накануне нефть немного просела в цене, финишировав под отметкой $32 за баррель. Участники рынка показали вялую реакцию на заключение новой сделки ОПЕК+, сосредоточившись на мрачных перспективах мирового спроса, которые затмили оптимизм от ограничения добычи экспортерами. На утренней сессии во вторник Brent тестирует уровень $32, демонстрируя незначительный бычий уклон. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Есть предпосылки, что в ближайшие дни котировки черного золота удержатся на плаву. Во-первых, соглашение об ограничении добычи все же послужит своеобразной опорой для рынка, особенно на контрасте с провалом предыдущих переговоров. Во-вторых, Саудовская Аравия снизила майские цены для Азии, но этот пересмотр был компенсировал за счет повышения цен для поставок в США. В-третьих, сегодня регулятор штата Техас впервые с 1970-х годов рассмотрит сокращение производства нефти, которое может добавиться к естественному падению добычи на сланцевых месторождениях из-за пандемии коронавируса.

Что касается более долгосрочных перспектив рынка, процесс восстановления цен обещает быть затяжным и сложным, поскольку мировая экономика, которая оказалась на грани рецессии, еще долго будет оправляться от спада, а значит, будет "хромать" и спрос, что послужит важным барьером для роста цен, какими бы ни были меры, предпринимаемые группой ОПЕК+ в сотрудничестве с США.

Сегодня Brent может попытаться отвоевать уровень $32 за баррель, чему поспособствует улучшение внешнего фона. Азиатские фондовые площадки неплохо подросли и тянут за собой европейские фьючерсы на свежих сообщениях о замедлении темпов распространения вируса в ряде регионов. Локального оптимизма инвесторам добавили неожиданно сильные китайские данные по торговому балансу, импорту и экспорту.

"AK&M" от 14.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100