Процесс восстановления цен на нефть будет сложным, полагают аналитики

Накануне нефть немного просела в цене, финишировав под отметкой $32 за баррель. Участники рынка показали вялую реакцию на заключение новой сделки ОПЕК+, сосредоточившись на мрачных перспективах мирового спроса, которые затмили оптимизм от ограничения добычи экспортерами. На утренней сессии во вторник Brent тестирует уровень $32, демонстрируя незначительный бычий уклон. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.



Есть предпосылки, что в ближайшие дни котировки черного золота удержатся на плаву. Во-первых, соглашение об ограничении добычи все же послужит своеобразной опорой для рынка, особенно на контрасте с провалом предыдущих переговоров. Во-вторых, Саудовская Аравия снизила майские цены для Азии, но этот пересмотр был компенсировал за счет повышения цен для поставок в США. В-третьих, сегодня регулятор штата Техас впервые с 1970-х годов рассмотрит сокращение производства нефти, которое может добавиться к естественному падению добычи на сланцевых месторождениях из-за пандемии коронавируса.



Что касается более долгосрочных перспектив рынка, процесс восстановления цен обещает быть затяжным и сложным, поскольку мировая экономика, которая оказалась на грани рецессии, еще долго будет оправляться от спада, а значит, будет "хромать" и спрос, что послужит важным барьером для роста цен, какими бы ни были меры, предпринимаемые группой ОПЕК+ в сотрудничестве с США.



Сегодня Brent может попытаться отвоевать уровень $32 за баррель, чему поспособствует улучшение внешнего фона. Азиатские фондовые площадки неплохо подросли и тянут за собой европейские фьючерсы на свежих сообщениях о замедлении темпов распространения вируса в ряде регионов. Локального оптимизма инвесторам добавили неожиданно сильные китайские данные по торговому балансу, импорту и экспорту.



"AK&M" от 14.04.2020