Банк России может увеличить сроки раскрытия информации эмитентами ценных бумаг в 2020 году

Совет директоров Банка России планирует принять решение об увеличении сроков раскрытия информации эмитентами ценных бумаг в 2020 году отчетов эмитента, списков аффилированных лиц, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Банк России напомнил эмитентам ценных бумаг и участникам корпоративных отношений о вступлении в силу федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации".



В соответствии с законом, увеличен срок проведения годового собрания акционеров - в 2020 году оно должно состояться не позднее 30 сентября.



Публичные общества, акции которых допущены к организованным торгам, вправе в 2020 году приобретать собственные акции по упрощенной по сравнению с установленной законом об акционерных обществах процедуре. В случае, если экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции существенным образом повлияли на средневзвешенную цену акций, публичное общество может осуществить приобретение таких акций на организованных торгах на основании безадресных заявок через брокера. При этом должны соблюдаться установленные 115-ФЗ условия.



Снижение стоимости чистых активов акционерных обществ ниже размера их уставного капитала по итогам 2020 года не будет учитываться в целях применения последствий, предусмотренных законом об акционерных обществах: не требуется включение в годовой отчет дополнительного раздела, а также принятие решения об уменьшении уставного капитала или о ликвидации.



Увеличен срок раскрытия эмитентами ценных бумаг годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, если эмитент не создает группу вместе с другими организациями) в соответствии со статьей 30 закона о рынке ценных бумаг. Годовая отчетность за 2019 год должна быть раскрыта эмитентами не позднее 28 июля 2020 года, промежуточная отчетность за шесть месяцев 2020 года - не позднее 28 декабря 2020 года. При этом правило о раскрытии отчетности не позднее трех дней с даты составления аудиторского заключения (документа по результатам аудиторской проверки) сохраняется.



До 1 декабря 2021 года продлены сроки осуществления публичными акционерными обществами действий, требующих привлечения значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с внешними контрагентами: уточнение статуса публичных обществ, не отвечающих признакам п. 1 ст. 66.3 ГК РФ, и здание в публичных обществах системы внутреннего аудита.



"AK&M" от 14.04.2020