Российская валюта продолжает укрепляться

Пара USDRUB с открытия снизилась на 0.57% до 73.18. Как и ранее, поддержку рублю обеспечивает неопределенность на рынке углеводородов после прошедшего заседания ОПЕК. Однако, участникам рынке все же придется определиться с дальнейшим вектором движения нефти, что, скорее всего, приведет к возобновлению прежнего нисходящего ралли. Об этом говорится в комментарии руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



Участники рынка всерьез обеспокоены тем, что согласованного сокращения нефтедобычи будет недостаточно для решения проблемы избытка нефти. Также есть мнение, что само соглашение было заключено слишком поздно и уже не сможет предотвратить полное исчерпание свободных мощностей для хранения. Фактором снижения цен также может выступить решение саудовской компании Saudi Arabian Oil Company понизить официальные отпускные цены на нефть для азиатских потребителей.



Подобная ценовая политика саудитов еще раз доказывает, что Россия и Саудовская Аравия продолжают оставаться в состоянии ценовой войны, что делает текущий альянс по сокращению производства крайне хрупким предприятием.



Как только на рынок нефти вернутся продавцы, распродажи рубля также будут неизбежны. Вполне возможно, что произойдет это уже до конца текущей недели. Учитывая сказанное, ближайшей целью для пары USDRUB остается зона сопротивления 78-80.





"AK&M" от 14.04.2020