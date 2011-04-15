Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/04/2020
11:35

Трендовая инфляция в РФ в марте составила 3.98%

Трендовая инфляция в РФ в марте составила 3.98%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Небольшой рост оценок трендовой инфляции в марте указывает на некоторое усиление инфляционного давления на потребительском рынке. Динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции также свидетельствует о повышении уровня инфляционного давления, подчеркивает ЦБ.

Вместе с тем рост показателей инфляционного давления в основном связан с действием временных проинфляционных факторов. Перенос ослабления рубля в цены и отложенное влияние ажиотажного спроса на продукты питания и товары первой необходимости продолжат сказываться на динамике инфляции в ближайшие месяцы.

Однако ускорение инфляции будет сдерживаться дезинфляционным эффектом от ослабления динамики спроса.


AK&M Антикризис
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100