Трендовая инфляция в РФ в марте составила 3.98%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Небольшой рост оценок трендовой инфляции в марте указывает на некоторое усиление инфляционного давления на потребительском рынке. Динамика оценок модифицированных показателей базовой инфляции также свидетельствует о повышении уровня инфляционного давления, подчеркивает ЦБ.



Вместе с тем рост показателей инфляционного давления в основном связан с действием временных проинфляционных факторов. Перенос ослабления рубля в цены и отложенное влияние ажиотажного спроса на продукты питания и товары первой необходимости продолжат сказываться на динамике инфляции в ближайшие месяцы.



Однако ускорение инфляции будет сдерживаться дезинфляционным эффектом от ослабления динамики спроса.





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