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14/04/2020
12:08

Минэкономразвития представило критерии и порядок отбора в перечень системообразующих предприятий

Минэкономразвития представило критерии и порядок отбора в перечень системообразующих предприятий. Как говорится в сообщении министерства, решение об отнесении организации к системообразующим принимается при условии соответствия её отраслевым критериям, дифференцированным по видам экономической деятельности.

Указанные критерии разработаны для 72 видов экономической деятельности и содержат как универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей.

При этом по представлению федеральных и региональных органов исполнительной власти, организация может претендовать на включение в перечень системообразующих организаций, если она удовлетворяет одному из семи следующих специальных критериев: градообразующее предприятие, оказывающее существенное влияние на развитие региона; головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу; осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории Республики Крым, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа; осуществляет разработку и внедрение критических технологий, разработку критически важного программного обеспечения; обеспечивает информационную безопасность, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет"; обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий;

признано доминирующее положение организации на рынке определенного товара в соответствии со статьей 5 закона N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

"AK&M" от 14.04.2020
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