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14/04/2020
12:36

Минфин внёс в Правительство дополнительные предложения по порядку проведения закупок в связи с пандемией

Минфин внёс в Правительство РФ дополнительные предложения по порядку проведения закупок в связи с пандемией, говорится в сообщении министерства.

Предложения предусматривают возможность в 2020 году осуществлять закупки в рамках 223-ФЗ в нерабочие дни, вводимые для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Снижается нагрузка на участников закупок по 44-ФЗ при предоставлении обеспечения исполнения контрактов. Предложения направлены на совершенствование обеспечения исполнения контракта и предусматривают: снижение минимального размера обеспечения контракта (с 5% до 0.5%), который может требовать заказчик от участников закупок.

Теперь возможно установить размер в диапазоне от 0.5 до 30% начальной (максимальной) цены контракта. Исключена необходимость обязательного обеспечения участниками гарантийных обязательств (если они уже установлены в описании объекта закупки).

Одновременно вводится право заказчика установить (при необходимости) требование обеспечения таких гарантийных обязательств; установить исключение, допускающее превышение размера аванса над размером обеспечения исполнения контракта, при условии казначейского сопровождения расчетов по контракту. Размер обеспечения контракта при казначейском сопровождении аванса уменьшается и исчисляется от начальной (максимальной) цены контракта, уменьшенной на размер такого аванса.

"AK&M" от 14.04.2020
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