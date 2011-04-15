Московский метрополитен закрыл вестибюли двадцати станций из-за низкой нагрузки

Московский метрополитен с 14 апреля 2020 года временно закрыл некоторые вестибюли двадцати наименее востребованных станций - там, где поток пассажиров снизился в разы. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.



Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли.



Например, в этом списке отдельные вестибюли "Черкизовской" и станции "Площадь Гагарина" МЦК - через каждый из них заходят в среднем менее 15 человек в час. Раньше через каждый из этих вестибюлей шло более 1.3 тыс. человек в день, сейчас - менее двухсот. Ещё один пример - вестибюль "Пионерской". Вместо 2.67 тыс. человек в день здесь стало проходить немногим более 350.



Так, с сегодняшнего дня, 14 апреля, закрыты следующие выходы в вестибюлях станций: "Черкизово" (Сокольническая линия) - выходы 2 и 3, "Площадь Гагарина" (МЦК) - выход 2, "Косино" (Некрасовская линия) - выход 7, "Спартак" (Таганско-Краснопресненская линия) - выход 1, "Пионерская" (Филёвская линия) - выход 1, "Румянцево" (Сокольническая линия) - выход 1, "Выставочная" (Филёвская линия) - выход 4, "Озерная" (Солнцевская линия) - выход 1, "ЦСКА" (Большая кольцевая линия) - выход 1, "Боровское шоссе" (Солнцевская линия) - выход 1, "Кунцевская" (Филёвская линия) - выход 1, "Пятницкое шоссе" (Арбатско-Покровская линия) - выход 1, "Говорово" (Солнцевская линия) - выходы 1 и 2, "Алма-Атинская" (Замоскворецкая линия) - выход 1, "Мичуринский проспект" (Солнцевская линия) - выход 2, "Международная" (Филёвская линия) - выход 6, "Савёловская" (Большая кольцевая линия) - выходы 6 и 7, "Рассказовка" (Солнцевская линия) - выходы 4 и 5, "Филёвский парк" (Филёвская линия) - выход 1, "Багратионовская" (Филёвская линия) - в ыход 1.



"AK&M" от 14.04.2020