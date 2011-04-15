"Газпром нефть" продолжит развитие Меретояханефтегаза самостоятельно

Концерн "Шелл" проинформировал "Газпром нефть" о том, что не будет завершать сделку по созданию СП на базе Меретояханефтегаза в связи с негативным воздействием внешних факторов. Об этом сообщила пресс-служба "Газпром нефти".



"Газпром нефть" продолжит разработку активов, входивших в периметр создаваемого совместного предприятия (Меретояхинское месторождение, Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка в ЯНАО) самостоятельно в соответствии с ранее утвержденным планом работ. Так, до конца 2020 года планируется ввод в эксплуатацию и начало промышленного освоения Тазовского месторождения.



Решение "Шелл" по данной сделке не повлияет на стремление концерна развивать бизнес в России, включая сотрудничество с "Газпром нефтью" как в рамках уже существующих активов, так и по другим перспективным возможностям.



Так, в конце марта была закрыта сделка по расширению деятельности совместного предприятия "Газпром нефти" и "Шелл" - "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) - разрабатывающего Салымскую группу месторождений в ХМАО. Согласно решению партнеров, в портфель активов СПД вошла лицензия "Газпром нефти" на право геологического изучения, разведки и добычи традиционных запасов углеводородов нового актива - участка "Салымский-2" в Ханты-Мансийском автономном округе.



"Газпром нефть" и "Шелл" объединяет многолетнее взаимодействие в различных направлениях бизнеса. Одним из наиболее крупных проектов сторон является совместное предприятие в сфере добычи и разведки - "Салым Петролеум Девелопмент". Оно с 2003 года занимается освоением Салымской группы нефтяных месторождений (включает Западно-Салымское, Верхнесалымское и Ваделыпское месторождения) в ХМАО. На базе предприятия ведется разработка и тестирование передовых методов увеличения нефтеотдачи, в том числе заводнения с использованием смеси из поверхностно-активных веществ, соды и полимеров (АСП-заводнение). В 2018 году применение данной технологии на истощенном участке Западно-Салымского месторождения позволило увеличить коэффициент извлечения нефти до 69. Это почти вдвое превышает средние показатели в российской нефтяной отрасли.



Royal Dutch Shell - холдинговая компания британо-нидерландского нефтегазового концерна Shell, занимающегося добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 80 странах.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка. Рост показателя составил 0.5%.



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