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14/04/2020
12:24

В ходе первого дня интервенций реализована половина объёма зерна, выставленного на торги, МСХ

В целях стабилизации цен на внутреннем зерновом рынке 13 апреля 2020 года Минсельхоз России начал продажу зерна государственного интервенционного фонда. Реализовано более половины объёма, выставленного на торги в первый день (200 тыс. т), сообщила пресс-служба министерства.

По итогам биржевых торгов была совершена 61 сделка объёмом 121.4 тыс. т зерна на общую сумму 1.39 млрд руб. В соответствии с графиком Национальной Товарной Биржи организованные торги зерна интервенционного фонда проходят также 14, 15 и 17 апреля 2020 года.

Для удовлетворения нужд мукомольной и хлебопекарной промышленности, а также предприятий животноводства в общей сложности на внутренний рынок планируется направить до 1.5 млн т зерна. Если цена на зерно опустится ниже установленного предельного уровня, товарные интервенции будут прекращены. При этом реализация зерна из госфонда может быть продолжена в соответствии с распоряжением Правительства РФ.



"AK&M" от 14.04.2020
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