Железнодорожный мост через Москву-реку для МЦД-1 введут в мае

Строительство моста через Москву-реку для МЦД-1 планируется завершить в мае. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Новый арочный мост через Москву-реку находится на участке Фили - Москва-Пассажирская-Смоленская Белорусского направления Московской железной дороги.



Длина моста составляет 334.5 м. Осталось завершить работы по переключению главных путей, гидроизоляции объекта и благоустройству территории.



Строительство арочного моста началось в 2019 году для замены старого. За это время были проведены уникальные работы по возведению фундаментов нового моста в русле Москвы-реки, смонтированы металлические конструкции весом более 3 тыс. т при непосредственной близости к действующим путям.



Напомним, 21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 14.04.2020