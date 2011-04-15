Россия получила штамм коронавируса для создания вакцины

В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы. Об этом сообщила Томская таможня, которая выпустила декларацию на штамм.



Декларация на штамм была подана удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля. Вирусные частицы перемещались во флаконе объёмом 23 Х 0.6 мл и весили 88 гр. Но в связи с тем, что для транспортировки и хранения необходима температура 2-8°С, продукция располагалась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером частицы весили 4.5 кг.



По законодательству на регистрацию декларации отводится 1 час, а на выпуск товара - 1 рабочий день, следующий за днём регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за 1 час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января.



Таможенники сейчас особое внимание уделяют выпуску товаров первой необходимости, медицинского назначения.



Томская таможня за истекший период 2020 года оформила импортных латексных перчаток стоимостью около $100 тыс. На экспорт - до вступления в силу запрета на вывоз - медицинские маски стоимостью около $25 тыс., респираторы стоимостью свыше $22 тыс. В основном эти товары перемещались через московский авиаузел, а декларировались удаленно в Центре электронного декларирования Томской таможни.





"AK&M" от 14.04.2020