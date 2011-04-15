Архангельский ЦБК учредил компанию "Архбумупак" с долей 99%

АО "Архангельский целлюлознобумажный комбинат" учредило ООО "Архбумупак". Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 13 апреля.



Размер доли АЦБК в созданной компании - 99%. Учредителем также является ООО "Архбум" с долей 1%.



Предприятие расположено в Коломне (Московская область). Уставный капитал созданного предприятия равен 100 тыс. руб. Директором назначен Дмитрий Кондратюк. Основным видом деятельности АРХБУМУПАКа является производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары.



Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.



ООО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК". Является крупным региональным оператором на рынке железнодорожных услуг. Располагает и управляет собственным парком вагонов (2456 ед.) и тепловозов (8 ед.).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"