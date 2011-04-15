СК "Ингосстрах-Жизнь" увеличивает сроки прохождения обследований и льготный период по оплате взносов в рассрочку

Компания "Ингосстрах-жизнь" информирует о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, а также руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора и заботой о населении, увеличивает сроки проведения медицинских обследований (check-up) по продуктам "Грани здоровья" и "Инвестиции в здоровье" до 31.05.2020.



Увеличение сроков применимо для клиентов, если процесс прохождения обследований уже инициирован и прерван в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией; срок окончания прохождения check-up приходится на период с 23.03.2020 по 30.04.2020, но обследование ещё не инициировано.



Кроме того, компания увеличивает сроки льготного периода по оплате очередных взносов по договорам накопительного страхования жизни в рассрочку до 60 дней с даты уплаты очередного платежа. Увеличение сроков допустимо для клиентов, чей очередной взнос приходится на период с 01.03.2020 по 31.05.2020 года.



"Здоровье и безопасность клиентов — это первый приоритет для нашей компании, Ингосстрах-Жизнь строго соблюдает рекомендации Роспотребнадзора по минимизации рисков нахождения в общественных местах. Понимая всю сложность ситуации, мы приняли решение об увеличении сроков прохождения обследований и оплаты очередных взносов, продолжая исполнять свои обязательства по договорам страхования в полном объёме. В период самоизоляции и финансового кризиса поддержка требуется каждому и данное решение – шаг навстречу клиентам", – комментирует генеральный директор компании "Ингосстрах-Жизнь" Владимир Черников.



ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" входит в группу "ИНГО" и специализируется на долгосрочном страховании жизни, пенсионном страховании и страховании от несчастных случаев и болезней. Компания выделена из состава "Ингосстрах" в 2003 году в соответствии с законодательными требованиями о разделении компаний, занимающихся страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.04.2020