Сегодня на российском рынке наблюдается нейтральная динамика, индекс Мосбиржи в слабом плюсе, менее 1%. Американские рынки закрылись в красной зоне, индекс S&P 500 снизился на 1%. Сейчас участники занимают нейтральную позицию, поскольку в последние недели был хороший рост, для дальнейшего повышения российскому рынку нужна коррекция. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова.



Драйверов для роста пока не видно. Нефть после сделки с ОПЕК+ пока не растет и пытается закрепиться выше $31 по Brent. Скорее всего, по нефти дно уже пройдено, но восстановление котировок может занять продолжительное время, от двух - трех месяцев.



Влияние на российский рынок также окажет отчетность отечественных компаний за I квартал 2020 года.



В текущем году ожидается снижение деловой активности, которая будет зависеть, в том числе от продолжительности эпидемии в стране и в мире. Проблема состоит в том, что прогнозировать завершение пандемии никто не может. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил закрытие шенгенской зоны до сентября. Ясно одно, что в текущих условиях, неплохо себя будут чувствовать сильные компании, с оптимальной долговой нагрузкой.



Рубль в апреле продолжает укрепляться при поддержке ЦБ. В марте международные резервы ЦБ снизились до $563.5 млрд, по сравнению с $570.4 млрд в феврале. Технически рубль может укрепиться до 72 за доллар. В ближайшие дни российский рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях или корректироваться вниз. При дальнейшем снижении рынка уровнем поддержки по индексу Мосбиржи станет 2570.



"AK&M" от 14.04.2020