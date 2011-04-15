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14/04/2020
14:21

На российском рынке наблюдается нейтральная динамика

Сегодня на российском рынке наблюдается нейтральная динамика, индекс Мосбиржи в слабом плюсе, менее 1%. Американские рынки закрылись в красной зоне, индекс S&P 500 снизился на 1%. Сейчас участники занимают нейтральную позицию, поскольку в последние недели был хороший рост, для дальнейшего повышения российскому рынку нужна коррекция. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Виктора Маркова.

Драйверов для роста пока не видно. Нефть после сделки с ОПЕК+ пока не растет и пытается закрепиться выше $31 по Brent. Скорее всего, по нефти дно уже пройдено, но восстановление котировок может занять продолжительное время, от двух - трех месяцев.

Влияние на российский рынок также окажет отчетность отечественных компаний за I квартал 2020 года.

В текущем году ожидается снижение деловой активности, которая будет зависеть, в том числе от продолжительности эпидемии в стране и в мире. Проблема состоит в том, что прогнозировать завершение пандемии никто не может. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил закрытие шенгенской зоны до сентября. Ясно одно, что в текущих условиях, неплохо себя будут чувствовать сильные компании, с оптимальной долговой нагрузкой.

Рубль в апреле продолжает укрепляться при поддержке ЦБ. В марте международные резервы ЦБ снизились до $563.5 млрд, по сравнению с $570.4 млрд в феврале. Технически рубль может укрепиться до 72 за доллар. В ближайшие дни российский рынок продолжит консолидироваться на текущих уровнях или корректироваться вниз. При дальнейшем снижении рынка уровнем поддержки по индексу Мосбиржи станет 2570.

"AK&M" от 14.04.2020
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