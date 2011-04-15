В Китае перед российскими пунктами пропуска образовались очереди из грузовиков. Об этом сообщила Уссурийская таможня.



Контролирующие органы китайской стороны 13 апреля 2020 года приняли на въезд из России в пункте пропуска Хуньчунь 16-ть грузовых транспортных средств, прошедших через пункт пропуска МАПП Краскино, а в пункте пропуска Суйфэньхэ - 15 грузовых транспортных средств, прошедших через МАПП Пограничный. Это в разы меньше пропускной способности указанных пунктов пропуска.



Изменение ритма пропускного режима со стороны Китая связано с ужесточением китайскими властями мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.



Так, 13 апреля китайская сторона принимала большегрузы до 18:00 (по владивостоксому времени). Ввиду сложившейся ситуации в Китае перед российскими пунктами пропуска образовались очереди из груженых и порожних грузовых транспортных средств, а также прицепов, оставленных водителями большегрузов.



Транспорт, прибывший в российский пункт пропуска с соответствующими документами, своевременно оформляется пограничной, а затем таможенной службой как при убытии в Китай, так и в обратную сторону. Учитывая пропускную способность пунктов пропуска, а также режим работы китайской стороны, уссурийские таможенники готовы оформить все транспортные средства при прибытии их в российские пункты пропуска.



Уссурийская таможня рекомендует водителям большегрузов прибывать к пункту пропуска только после получения решения таможенного органа о выпуске товара и оформления необходимых документов для выезда, и, таким образом, не создавать препятствия другим водителям.



Пропускная способность МАПП Краскино в сутки составляет 48 транспортных средств в оба направления (24 - из РФ, 24 - из КНР), МАПП Пограничный - 100 транспортных средств в оба направления (50 - из РФ, 50 - из КНР).



"AK&M" от 14.04.2020