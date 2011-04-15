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14/04/2020
14:42

Клиенты Райффайзенбанка смогут пользоваться картами с истекшим сроком действия ещё полгода

Начиная с 13 апреля 2020 года, банк обеспечит проведение операций по банковским картам со сроком окончания действия в феврале, марте и апреле 2020 года для всех своих клиентов — физических лиц, малого, среднего и крупного бизнеса, в случае, если они не успели забрать карту из отделения, до 30 сентября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Эта мера позволит не выходить из дома для того, чтобы забрать карту в отделении, и уменьшить риски заражения коронавирусом. Забрать перевыпущенные карты в отделениях можно в любой момент, который клиент посчитает для себя безопасным.

Для того, чтобы использовать карту в электронных кошельках (Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay), необходимо продолжить расплачиваться картой, не обновляя её в кошельке. При оплате в онлайн-магазинах нужно указывать срок действия, выбитый на карте. На сайтах некоторых торговых точек в поле "срок действия" введена автопроверка этого поля, в этом случае произвести оплату не получится, со сложностями при оплате также можно будет столкнуться в некоторых торгово-сервисных предприятиях из-за ограничений на уровне эквайеров. Клиенты, которые хотят пользоваться интернет-банком и приложением Райффайзен-Онлайн или Райффайзен Бизнес Онлайн, могут заказать бесплатную доставку новой карты, которая уже находится в отделении.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

"AK&M" от 14.04.2020
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