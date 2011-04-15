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14/04/2020
14:46

Правительство приостановило действие ряда ограничений на торговлю медицинскими масками

Правительство РФ приостановило действие своего постановления от 3 апреля 2020 года 431 "Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий". Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Правительство в соответствии с постановлением от 3 апреля 2020 года 431, установило ограничения на оптовую и розничную торговлю медицинскими масками, фильтрующими респираторами, медицинскими перчатками, марлей, комплектами защитной одежды и одноразовыми медицинскими комплектами из нетканых материалов.

Запрещалась розничная торговля данными товарами в неспециализированных магазинах и иных точках, у которых нет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Аптекам и другим организациям, у которых лицензия есть соответствующая, разрешалось повышать отпускную цену на эти товары не более чем на 10 коп. за единицу товара. Оптовым организациям запрещалось увеличивать закупочную цену более чем на 10% на каждом этапе товаропроводящей цепи оптовых поставок.

Устанавливался запрет для организаций любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов, на оптовую продажу произведенных со дня вступления в силу постановления товаров организациям любых организационно-правовых форм, за исключением оператора-координатора и (или) региональных операторов.

АО "Корпорация "Росхимзащита" было определено федеральным оператором - координатором по обеспечению потребности субъектов Р Ф в отдельных видах медицинских изделий, на которые распространяются ограничения на осуществление оптовой и розничной торговли.

"AK&M" от 14.04.2020
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