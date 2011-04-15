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14/04/2020
15:19

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственных гарантиях для предприятий в условиях пандемии коронавируса

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Бюджетный кодекс о государственных гарантиях для предприятий в условиях пандемии COVID-19. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Речь в законопроекте идет о возможности предоставления государственных гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам. Предприятия смогут взять кредит для выплаты зарплаты сотрудникам, а государство его обеспечит по ним гарантии, подчеркивается в сообщении.

"Изменения направлены на повышение заинтересованности банков в кредитовании под государственные гарантии РФ российских юридических лиц в установленных федеральным законом о федеральном бюджете случаях, когда это необходимо для решения неотложных задач по предотвращению кризисных явлений в экономике", - говорится в пояснительной записке.

"Сегодня у нас существует норма, которая заставляет банки резервировать средства, закладывать резервы под любые кредиты, которые они выдают. И банки, естественно, ограничены в возможностях кредитовать. Особенно это важно сейчас, когда эти средства должны пойти и на зарплату людям, и на текущую деятельность предприятий, которые сегодня как никогда нуждаются в оборотных средствах", - заявил председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.


"AK&M" от 14.04.2020
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