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14/04/2020
17:35

Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми

Госдума приняла в первом чтении законопроектоб адресной поддержке семей с детьми. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Такие выплаты и пособия носят адресный характер, при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период. Это, как правило, от трех до шести месяцев.

В связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией семьям, где есть безработные, предлагается назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов.


"AK&M" от 14.04.2020
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