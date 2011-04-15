Госдума приняла в первом чтении законопроект об адресной поддержке семей с детьми

Госдума приняла в первом чтении законопроектоб адресной поддержке семей с детьми. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Речь идет о начислении адресных пособий и выплат малоимущим семьям, в том числе выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Такие выплаты и пособия носят адресный характер, при назначении учитывается доход семьи за предыдущий период. Это, как правило, от трех до шести месяцев.



В связи с непростой экономической и эпидемиологической ситуацией семьям, где есть безработные, предлагается назначать адресные выплаты без учета прошлых доходов.





"AK&M" от 14.04.2020