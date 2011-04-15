Главы государств ЕАЭС поручили правительствам и центробанкам координировать меры по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам Саммита глав государств ЕАЭС.



10 апреля 2020 года главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета утвердили комплекс совместных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации и дальнейшее развитие экономик. Реализация комплекса мер позволит минимизировать негативный эффект, который оказывает COVID-19 на жизнь граждан и экономику государств союза.



Стороны договорились обеспечить упрощенный порядок перемещения товаров первой необходимости, поддерживать бесперебойную работу транспорта и осуществление перевозок, реализовывать совместные мероприятия по созданию противовирусных препаратов.



Распространение коронавирусной инфекции создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик, ведет к существенному снижению мобильности населения, а также затрудняет торговлю товарами и услугами. "Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием, - заявили главы государств ЕАЭС - Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств членов Евразийского экономического союза".



Члены Высшего совета призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права. Борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. "Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены", - подчеркивается в совместном заявлении.



"AK&M" от 14.04.2020