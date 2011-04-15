Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/04/2020
16:41

Главы государств ЕАЭС поручили правительствам и центробанкам координировать меры по борьбе с COVID-19

Главы государств ЕАЭС поручили правительствам и центробанкам координировать меры по борьбе с COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам Саммита глав государств ЕАЭС.

10 апреля 2020 года главы правительств стран ЕАЭС на заседании Евразийского межправительственного совета утвердили комплекс совместных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации и дальнейшее развитие экономик. Реализация комплекса мер позволит минимизировать негативный эффект, который оказывает COVID-19 на жизнь граждан и экономику государств союза.

Стороны договорились обеспечить упрощенный порядок перемещения товаров первой необходимости, поддерживать бесперебойную работу транспорта и осуществление перевозок, реализовывать совместные мероприятия по созданию противовирусных препаратов.

Распространение коронавирусной инфекции создает риски дезинтеграции для мировой и региональных экономик, ведет к существенному снижению мобильности населения, а также затрудняет торговлю товарами и услугами. "Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием, - заявили главы государств ЕАЭС - Подтверждаем готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития государств членов Евразийского экономического союза".

Члены Высшего совета призвали все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права. Борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. "Исходим из того, что введенные во всем мире ограничения, вызванные пандемией COVID-19, являются вынужденной мерой и со снятием угроз для жизни и здоровья людей будут отменены", - подчеркивается в совместном заявлении.

"AK&M" от 14.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100