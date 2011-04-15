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14/04/2020
16:59

Бизнес просит предоставлять госкредиты малоимущим гражданам

Общероссийские объединения потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призывают высшие органы государственной власти РФ незамедлительно приступить к реализации "замороженного" проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств федерального бюджета, погашаемых их получателями при покупке таких товаров отечественного производства, расширив этот проект на граждан, потерявших доход в связи с ограничениями, обусловленными пандемией коронавируса. Соответствующее заявление размещено на сайте Союза потребителей РФ.

Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн граждан и размер поддержки составит в среднем 10 тыс. руб. в месяц, с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд руб., подчеркивается в заявлении.

Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и их детей, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции, говорится в заявлении.

Общероссийские объединения потребителей считают важным также срочно обеспечить закрытые сейчас столовые, кафе и рестораны государственными и муниципальными заказами на организацию дотируемого и бесплатного питания горячей пищей остро нуждающихся в этом людей, разумеется, с соблюдением всех карантинных требований.

"В связи с появляющимися предложениями о необходимости государственного регулирования рыночных цен на товары первой необходимости выражаем нашу уверенность в том, что таким образом не удастся ни поддержать нуждающихся граждан, ни сохранить бизнесы, вынужденно изолированные от их потребителей. Результатом административного ограничения цен, как показывает российский и мировой опыт, становятся дефициты и мгновенное появление теневого рынка, давно забытого или вообще неизвестного большинству российских потребителей исключительно благодаря свободному развитию рыночных отношений", - заявляют объединения потребителей.

"AK&M" от 14.04.2020
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