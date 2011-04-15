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14/04/2020
18:05

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий налоговые послабления для организаций в связи с приобретением средств индивидуальной защиты и тестов на коронавирус. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с поправками в Налоговый кодекс, расходы организаций на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем и медицинского оборудования для диагностики и лечения коронавируса будут отнесены к расходам при исчислении налога на прибыль.

Несмотря на то что такие расходы не являются профильными для большинства предприятий, они не будут учитываться при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Поправки направлены на снижение издержек налогоплательщиков в условиях пандемии.

Кроме того, отмечается в пояснительной записке, "принятие и реализация законопроекта будут способствовать обеспечению населения необходимыми средствами защиты и профилактики в условия распространения новой коронавирусной инфекции".

Законопроект вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 14.04.2020
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