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14/04/2020
17:54

Развязку МКАД-Липецкая улица начнут строить в конце года

Развязку МКАД-Липецкая улица начнут строить в конце года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

"В ближайшее время завершится работа над проектом реконструкции этой развязки. Вместе с ней улучшат прилегающий участок Липецкой улицы", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении.

По его словам, планируется построить три боковых проезда длиной около 3.5 км, шесть съездов протяжённостью более 4 км, три путепровода и тоннель.

Глава Стройкомплекса добавил, что для обеспечения безопасности пешеходов и организации движения здесь возведут четыре надземных перехода общей длиной почти 350 м.



"AK&M" от 14.04.2020
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