ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 апреля в размере 73.7145 руб. против 73.3150 руб. на 15 апреля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



15.04.20 - 73.3150 руб.

14.04.20 - 73.5245 руб.

11.04.20 - 73.7515 руб.

10.04.20 - 74.6050 руб.

09.04.20 - 75.7499 руб.







"AK&M" от 15.04.2020