Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 апреля

Банк России установил на 16 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7719

1 Азербайджанский манат 43.4509

100 Армянских драмов 15.1801

1 Белорусский рубль 30.0814

1 Болгарский лев 41.2181

1 Бразильский реал 14.2758

100 Венгерских форинтов 22.9276

1000 Вон Республики Корея 60.4495

10 Гонконгских долларов 95.1069

1 Датская крона 10.8005

1 Доллар США 73.7145

1 Евро 80.6731

100 Индийских рупий 96.4408

100 Казахстанских тенге 17.2887

1 Канадский доллар 52.7059

100 Киргизских сомов 93.4125

1 Китайский юань 10.4380

10 Молдавских леев 40.5359

1 Новый туркменский манат 21.0914

10 Норвежских крон 70.4822

1 Польский злотый 17.7827

1 Румынский лей 16.6718

1 СДР (специальные права

заимствования) 100.8753

1 Сингапурский доллар 51.8605

10 Таджикских сомони 71.9517

1 Турецкая лира 10.7526

10000 Узбекских сумов 75.2726

10 Украинских гривен 27.1084

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.2684

10 Чешских крон 29.8887

10 Шведских крон 73.7816

1 Швейцарский франк 76.4911

10 Южноафриканских рэндов 39.5761

100 Японских иен 68.6642

"AK&M" от 15.04.2020