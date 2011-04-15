Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 апреля

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Банк России установил на 16 апреля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.7719
1 Азербайджанский манат 43.4509
100 Армянских драмов 15.1801
1 Белорусский рубль 30.0814
1 Болгарский лев 41.2181
1 Бразильский реал 14.2758
100 Венгерских форинтов 22.9276
1000 Вон Республики Корея 60.4495
10 Гонконгских долларов 95.1069
1 Датская крона 10.8005
1 Доллар США 73.7145
1 Евро 80.6731
100 Индийских рупий 96.4408
100 Казахстанских тенге 17.2887
1 Канадский доллар 52.7059
100 Киргизских сомов 93.4125
1 Китайский юань 10.4380
10 Молдавских леев 40.5359
1 Новый туркменский манат 21.0914
10 Норвежских крон 70.4822
1 Польский злотый 17.7827
1 Румынский лей 16.6718
1 СДР (специальные права
заимствования) 100.8753
1 Сингапурский доллар 51.8605
10 Таджикских сомони 71.9517
1 Турецкая лира 10.7526
10000 Узбекских сумов 75.2726
10 Украинских гривен 27.1084
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.2684
10 Чешских крон 29.8887
10 Шведских крон 73.7816
1 Швейцарский франк 76.4911
10 Южноафриканских рэндов 39.5761
100 Японских иен 68.6642
"AK&M" от 15.04.2020