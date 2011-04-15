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15/04/2020
10:40

ГИБДД проверяет наличие спецпропусков у водителей и пассажиров

Сотрудники ГИБДД с 15 апреля 2020 года на въездах в Москву и на территории города будут проверять наличие специальных цифровых пропусков у водителей и пассажиров автотранспорта. Об этом сообщила столичная полиция.

В связи с этим имеются затруднения движения на дорогах.
Пропуска представляют собой специальный код, состоящий из цифр и букв, они оформляются бесплатно.

Без цифрового пропуска передвигаться по городу можно только при предъявлении служебного удостоверения (удостоверение личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверение судьи, адвоката, нотариуса, включая их помощников, а также редакционное удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность и полномочия журналиста, удостоверение частного охранника, личная карточка охранника).

Цифровой пропуск, оформленный в Москве, будет действовать на территории Московской области. Аналогично пропуск, выданный в Московской области, будет действителен на территории Москвы.


"AK&M" от 15.04.2020
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