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15/04/2020
10:38

На нефтяном рынке начинает формироваться "медвежьи" настроения

После немногих раздумий о недостаточности заключенной 12 апреля сделки ОПЕК++ по сокращению добычи нефти на нефтяном рынке начинает формироваться "медвежий сентимент", говорится в комментарии начальника отдела инвестиционных стратегий компании "БКС Брокер" Валерия Кушанина.

Вчера прошло совещание железнодорожной комиссии в Техасе, на котором обсуждался вопрос о присоединении к соглашению ОПЕК++, но к единому мнению участники так и не пришли, и итогового решения принято не было.

Д.Трамп спешит запустить экономику, что по мнению ВОЗ приведет к взрывному росту числа новых зараженных COVID-19, после чего придется вернуть режим карантина и заморозить экономику на длительное время.

В предыдущих обзорах отмечалось, что при текущей сделке ОПЕК++ основным риском для цены на нефть остается продление национального карантина в ряде стран. Вчера в Индии и во Франции продлили национальный карантин до 3 мая и 11 мая соответственно, скорее всего, такое же решение на этой неделе примут в Германии и Великобритании.

Вчера по данным API недельные запасы сырой нефти в США выросли более чем на 13.1 млн баррелей, эксперты ожидали рост не более 11 млн баррелей. Сегодня в 17:30 будут опубликованные данные от министерства энергетики США (EIA), которые предполагают недельный рост запасов на 11.6 млн баррелей, но больше всего внимание инвесторов будут приковано к данным по добыче нефти, которые уже с 13.1 млн б/с показали снижение на 700 тыс. б/с. Данные о снижении добычи в США могут вернуться цены на нефть в диапазон $30-35 за баррель.


"AK&M" от 15.04.2020
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