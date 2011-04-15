Российская валюта резко снизилась против доллара и евро

К 10:30 МСК пара USDRUB выросла на 0.62% и котируется на уровне 73.44. Давление на рубль оказывает возобновление распродаж на рынке углеводородов. Цены на нефть активно снижаются, отражая очевидные сомнения трейдеров в достаточности мер ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи для решения проблемы избыточного предложения. Об этом говорится в руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева.



По словам многих экспертов, решение ключевых производителей нефти снизить добычу на 9.7 млн баррелей было принято слишком поздно и не сможет в полной мере компенсировать падение спроса из-за последствий распространения коронавирусной инфекции.



Сегодня в центре внимания трейдеров данные по изменению коммерческих запасов нефти в США, которые выйдут в 17:30 МСК. В последнее время нефтяные запасы растут на фоне падения спроса на нефтепродукты. Стоит отметить, что рост запасов наблюдается уже 11 недель подряд. При этом только за последнюю неделю прирост может составить 15 млн. баррелей. Если ожидания оправдаются, участников рынка ждет рекордное увеличение запасов за всю историю ведения статистики с 1982 года.



При таком сценарии дополнительное давление на нефтяные цены будет практически обеспечено. Таким образом, ослабление рубля, скорее всего, продолжится и дальше. Вполне возможно, что пара USDRUB вновь окажется выше 75 уже до конца сегодняшнего дня.



"AK&M" от 15.04.2020