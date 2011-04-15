Под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает 2/3 ипотечных кредитов, НБКИ

Под новые правила доступа к кредитным каникулам подпадает 2/3 всех ипотечных кредитов. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2020 N 478 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 435", максимальный размер ипотечного кредита в регионах РФ, с которым заёмщик вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода, составляет 2 млн руб. При этом ипотечные заемщики Москвы могут претендовать на кредитные каникулы при максимальном размере кредитов до 4.5 млн. руб.; граждане с аналогичными кредитными обязательствами из Московской области, Санкт-Петербурга, а также субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) - до 3 млн руб.



В подавляющем большинстве регионов РФ доля ипотечных заемщиков, подпадающих под новые условия кредитных каникул, превышает 50%, подчеркивает НБКИ.



Самые большие доли заемщиков, которые могут претендовать на кредитные каникулы, зафиксированы в регионах ДФО - Республике Бурятия (89.8%), Забайкальском крае (86.9%), Еврейской АО (85.9%), а также в Амурской (85.1%) и Магаданской (82%) областях.



Наименьшая доля заемщиков, имеющих возможность получить льготный период, отмечена в малонаселенных Ямало-Ненецком АО (29.9%), Ненецком АО (35.9%) и Ханты-Мансийском АО (36.3%).



В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля таких заемщиков составляет - 64.9%, 56.4% и 9% соответственно.





"AK&M" от 15.04.2020