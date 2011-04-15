Реальный эффективный курс рубля в марте снизился на 11.4%

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Реальный эффективный курс рубля в марте 2020 года снизился на 11.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Реальный курс рубля к доллару уменьшился на 12.2%, к евро - на 13.5%.
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