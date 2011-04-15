Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ в первой декаде апреля выросла до 5.43% годовых с 5.38% в третьей декаде марта. Об этом свидетельствуют материалы ЦБ.



В первой и второй декадах марта ставка составила 5.15% годовых.



Напомним, Банк России 23 марта 2020 года сохранил ключевую ставку в 6% годовых, 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, в середине декабря 2019 года - до 6.25% годовых. В 2019 году ЦБ также снижал ключевую ставку в июне, июле, сентябре и октябре.







"AK&M" от 15.04.2020